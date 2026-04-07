HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、有力候補のHIORI（津波古妃織・18歳）が辞退を申し出るという衝撃展開が起こった。【映像】涙止まらず…デビュー最有力候補生が辞退する実際の映像1万4000人の中から選ばれた4人が参加している、最終審査前の1ヶ月にわたる合宿。HIORIはアメリカ・ロサンゼルスに渡った瞬間から体調を崩してしまい、レッスンに参加できず、ほかの候補者か