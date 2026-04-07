いい睡眠をとるにはどうしたらいいのか。「誰と一緒に寝るか」が大きく影響し、愛犬をベッドに入れると飼い主の睡眠は悪化するが犬はぐっすり眠れるという。睡眠科学者のメライン・ファンデラールさんの著書『熟睡力』（新潮社）から紹介する――。（第1回）※本稿は、メライン・ファンデラール（著）、國森由美子（訳）『熟睡力』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iSto