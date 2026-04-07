【モデルプレス＝2026/04/07】女優の本田望結が4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアカットした姿を披露し、話題となっている。【写真】21歳子役出身女優「一瞬誰かと思った」大人っぽい新ヘアでイメチェン◆本田望結、レイヤーカットでイメチェン本田は「レイヤーカットお願いしましたっ」とつづり、ヘアカット後の写真を投稿。それまでの長さの揃ったセミロングヘアとは印象がガラリと変わる、しっかりとレイヤーの入ったヘ