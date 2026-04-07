11歳の男の子が行方不明となって15日。7日、自宅近くの山中の集中的な捜索が行われました。およそ60人態勢で捜索が行われたものの、新しい手掛かりは得られなかったものとみられています。■街の中には情報提供呼びかける張り紙も…京都府南丹市の街の中には、情報提供を呼びかける張り紙が貼られていました。先月23日から行方不明となっている安達結希くん（11）。住民らは安否を気にかけています。スポーツ用品店従業員「女性が