世界で活躍するアーティストLiSAの15周年を記念した特別なエキシビションが開催♡ドクターマーチンとのコラボレーションにより、彼女のこれまでの歩みやスタイルを体感できる貴重な空間が誕生します。ライブで実際に使用されたブーツや衣装展示など、ファンにはたまらない内容に。原宿でしか味わえない特別なひとときを楽しんでみてください♪ LiSAの軌跡を体感する展示 「LiSA15YEARSJOUR