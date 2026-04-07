上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』が7日、大阪市内で行われ、ザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）が大賞に選ばれた。【写真複数】『上方漫才大賞』新人賞ノミネート候補者5組上方漫才界において、年度を通じて寄席、放送および舞台などで最も活躍した漫才師に贈られる名誉ある賞。上方演芸界で最も長い歴史を持ち、これまでに夢路いとし・喜味こいし、横山やすし・西川きよし、近年では千鳥、ダイア