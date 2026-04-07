「阪神−ヤクルト」（７日、甲子園球場）阪神の才木浩人投手がセ・リーグ記録に王手をかけた。３年ぶりの２桁奪三振を記録し、七回までで１５奪三振。１試合の最多奪三振のセ・リーグ記録は、巨人の金田正一や阪神の江夏豊、広島の外木場義郎など８人が記録した１６奪三振で目前に迫った。この日は初回からギア全開。初回１死でサンタナを見逃し三振に抑え、ここから奪三振を量産した。二回１死からは５者連続三振。五回には