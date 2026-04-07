俳優・河合優実が７日、都内で行われた映画「ＬＯＳＴＬＡＮＤ／ロストランド」（４月２４日公開）の特別先行上映会に藤元明緒監督と出席した。幼い姉弟の姿を通し、ロヒンギャ難民の現実を描く。世界三大映画祭の一つ、第８２回ベネチア国際映画祭のオリゾンティ部門にて日本人監督初の審査員特別賞を受賞した。予告映像のナレーションを務めた河合は「試写で、スクリーンで見たんですけど。客席で、ここまで心が大きく動