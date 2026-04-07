俳優の杉浦太陽（45）が7日、インスタグラムを更新。妻で元モーニング娘。の辻希美（38）と、長女でインフルエンサーの希空（のあ）との親子でのCM共演を発表した。杉浦は「親子で初CMノンと希空と初共演ですAEONPayのテレビOAは4月10日から順次〜よろしくお願いします」とコメントし、CMを動画で披露した。CMではモーニング娘。のヒット曲「LOVEマシーン」に合わせて家族でダンスをする、楽しげな様子が収められている。