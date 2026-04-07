今シーズン限りで現役を引退したスピードスケートの高木美帆氏。その引退会見に現れたのは村上市出身の平野歩夢選手です。突然の登場に高木氏も「頭が真っ白」と驚いていました。【高木美帆氏】「引退することを決意してこの場に挑んでいます」スピードスケートの高木美帆氏。ミラノ・コルティナオリンピックで高木選手は3つの銅メダルを獲得し、自身の持つ女子最多オリンピックメダル記録を10個に