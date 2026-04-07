タレントのつるの剛士さんは4月6日、自身のInstagramを更新。次女の入学式ショットを披露しました。【写真】つるの剛士の次女の入学式ショット「夢に向かって頑張ってください！」つるのさんは「今日は娘（次女）が専門学校の入学式ということで」とつづり、1枚の写真と2本の動画を投稿。次女の入学式を報告し、桜の木の下に立つ次女の姿を披露しています。黒いトップスに白地に黒ドットのミニスカートとニーハイソックスというか