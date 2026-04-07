中国で水深が最も深い洋上風力発電プロジェクトの華能山東半島北-洋上風力発電所が4月7日、全容量での系統連系発電を開始しました。同プロジェクトの総設備容量は50万4000キロワットで、その中心は海岸から約70キロ離れた位置にあり、水深は52〜56メートルです。同プロジェクトは、四脚式ジャケット基礎構造を革新的に採用し、最大高は国内同類型で最高の83.9メートルに達し、深海の複雑な地質環境下においても風力発電機の安全か