新たなNHK連続テレビ小説として、3月30日から『風、薫る』の放送がスタートしました。見上愛さん、上坂樹里さんがダブル主演を務め、原案に田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社）を取り上げた、看護の世界を描く朝ドラとなります。そんな『風、薫る』ですが、初回の視聴率は世帯で14.9％（ビデオリサーチ調べ・関東地区）となり、歴代ワースト2位タイという低視聴率を記録。初週の放送がヘビー過ぎ