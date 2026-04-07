新型「“高級”SUV」2026年初夏発売！DSオートモビルが新たに放つフラッグシップBEV（100％電気自動車）、「DS No 8（ナンバーエイト）」の日本におけるプレオーダーが開始されました。ブランドの最上級モデルに位置づけられるこの新型SUVクーペは、最新技術とフランスならではのラグジュアリーを融合させたモデルです。【画像】超カッコイイ！ これがまもなく発売の“350馬力”の新型「高性能SUV」です！ 画像で見る（43枚）