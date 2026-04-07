上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』が7日、大阪市内で行われた。金属バットが奨励賞に選ばれた【写真複数】『上方漫才大賞』新人賞ノミネート候補者5組上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『上方漫才大賞』。将来の大賞を見据える「奨励賞」には今回、カベポスター、金属バット、たくろう、ツートライブ、天才ピアニストの5組が選出された。当日、5組が漫才を披露。厳正な審査により、奨励賞が決定した。