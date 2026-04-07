HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、最年少候補生のSAKURAが、プロの世界の厳しさを突きつけられる場面があった。【映像】間違えて笑顔に…レベルが低すぎる練習生のダンス（キレるコーチも）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジ