7回の攻撃前にジェット風船を飛ばす阪神ファン。7年ぶりの再開となった＝甲子園阪神の七回裏攻撃前の演出「ラッキーセブンのジェット風船」が7日、今季の甲子園球場初戦となったヤクルト戦で再開された。新型コロナウイルスの影響で2020年シーズンから中止となっていた名物応援。4万2610人が詰めかけたスタンドから黄色の風船が夜空に舞い上がった。球団は昨年のオープン戦などで実施した実証実験や意見集約を経て7年ぶりの再