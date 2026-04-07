◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園開幕のヤクルト戦でテレビ大阪の中継ゲストを務めた。2020年にコロナ禍で禁止になって以来、7年ぶりに甲子園でジェット風船が復活。岡田顧問も放送席から風船飛ばしに参加した。「去年のオープン戦のときのテストも見ましたけどね。風船短かない？えっ、ポンプどう使うんや。どないして飛ばすの」と言いながらも、見事に