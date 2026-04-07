フジテレビの木村拓也アナウンサーが花見ショットを披露した。木村アナは７日に更新した自身のインスタグラムで「桜吹雪の風情を感じながらのお花見散歩でした」とつづると、満開の桜の下で撮影された、他のアナウンサーとともに笑顔のお花見ショットを披露した。また、「２枚目は宮司アナ撮影のフィルムカメラ」とつづり、満開の桜を背にした、フィルムカメラならではの情緒あふれる自然体な写真をアップした。この投稿に