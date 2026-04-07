気象庁「南海トラフ地震関連解説情報」を発表 気象庁は7日に「南海トラフ地震関連解説情報」を発表しました。最近の南海トラフ周辺の地震活動を分析したものです。 現在のところ、南海トラフ沿いで大規模な地震が発生する可能性が、普段と比べて特別に高まっていると考えられる「特段の変化」は観測されていないとしています。地殻変動の観測状況－最近の南海トラフ周辺の地殻活動－ 2月から3月にかけて、紀伊半島