中東情勢に伴う原油価格高騰の影響です。藤本徳昭副知事らが7日、国に離島航路の維持を緊急で要請しました。 また、原油の高騰は、医療機関にも影響が及んでいます。 藤本副知事は午後、東京で全国知事会のメンバーとして国土交通省と内閣府に、離島航路の維持を求める緊急の要望書を手渡しました。 原油の高騰でフェリーの燃料費も上昇する中、要望書では燃料費の支援や安定供給などを求めています。 MBCの取材