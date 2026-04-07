東串良町の柏原海岸では、鮮やかな黄色い花「ルーピン」が見ごろを迎えています。 風に揺れる黄色い花。東串良町の柏原海岸に咲くルーピンの花です。こちらの畑にはおよそ1キロにわたり100万本ほどのルーピンが植えられていて、今、見ごろを迎えています。 ルーピンの黄色と青空のコントラストをカメラに収めようと、多くの人が写真を撮るなどして楽しんでいました。 （宮崎から）「（今年は）咲き始め