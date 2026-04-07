皆さんは「鶏肉ショック」という言葉、ご存知でしょうか？ 今、原油高騰などの影響で鶏肉の価格が上昇し、供給も不安定になっています。鹿児島市のから揚げ専門店でも仕入れ価格の上昇などの影響が出ています。 （記者）「鹿児島市の唐揚げ店。ランチや弁当の定番唐揚げに欠かせない鶏肉が今ピンチ」 香ばしい香りのジューシーなから揚げ。しかし、店からは悲鳴が上がっています。 （天下とり 鹿児島草牟田店 中