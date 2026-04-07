鹿児島大学の入学式がきょう7日に開かれ、およそ2600人が新たな一歩を踏み出しました。 （入学生代表）「学生の本分を守り学業に専念し、以って社会の期待に応えることを誓います」 鹿児島大学にはこの春、9つの学部と大学院にあわせて2608人が入学しました。 井戸章雄学長が「謙虚に学び続け、人としての教養・本物の実力を養う術を身につけてほしい」と激励しました。 （教育学部）「大学生になったなという実感がある」 （