鹿児島高校で7日入学式が行われ、600人を超える新入生が新たな学校生活をスタートさせました。 鹿児島市にある鹿児島高校では、3つの学科あわせて510人の定員に対し、100人以上上回る624人が入学しました。 昨年度と比べても68人増加していて、学校は私立高校無償化が背景の1つとみています。 式では須田勝広校長が「一歩を踏み出す勇気をもって何事にも挑戦してほしい」と激励。そして新入生を代表して久保菜々花さんが