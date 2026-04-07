鹿児島県内の小学校では9日に入学式を控える中、早くも来年春向けのランドセル商戦が始まっています。機能性に、デザイン。ランドセルは年々進化しています。 売り場にずらりと並んだランドセル。その数およそ460点。 イオン姶良店で今月3日から始まった来年春入学向けのランドセルの予約会です。価格帯は3万円台から7万円台まで。 中心となる5万円台の商品は、原材料費が上がる中、大量生産でコストを抑え、去年と価格を据えて