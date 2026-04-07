ドルが神経質に上下動、トランプ期限を控えてドル円１５９円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドルが神経質に上下動している。日本時間8日午前9時のトランプ期限を控えて、市場は逐一の報道や情報などに敏感に反応する地合いとなっている。ロンドン序盤は原油相場反落とともにドル売りが広がった。イランと米国の合意について最終決定する準備が整う、とのパキスタン仲介に関する情報が流れたほか、トランプ大統領