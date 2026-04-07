本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/7（火） EUR/USD 1.1400（9.33億ユーロ） 1.1450（11.0億ユーロ） 1.1500（19.0億ユーロ） 1.1525（11.0億ユーロ） 1.1550（9.64億ユーロ） 1.1575（7.83億ユーロ） 1.1580（9.02億ユーロ） 1.1600（17.0億ユーロ） 1.1625（11.0億ユーロ） USD/JPY 159.00（8.06億ドル） 160.00（6.77億ドル） 160.2