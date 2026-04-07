俳優・見上愛のスタッフXが7日に更新され、NHK連続テレビ小説『風、薫る』のオフショットが紹介された。【写真】『風、薫る』見上愛の白無垢姿、赤ちゃんを抱いた“家族”3ショットも本作は明治時代を舞台に、トレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。一ノ瀬りん（見上）と大家直美（上坂樹里）の対照的な2人が、看護の現場で衝突しながらも成長し、“最強のバディ”へと変化していく姿を描く。りんは、18歳年上の運