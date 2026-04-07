高市総理は7日、報道機関への取材対応が歴代政権よりも減少していることに関連し、「国民に必要な情報を伝える方法も多様化してきている」と話しました。高市総理「記者団の皆様への取材対応でございますが、ちょっと歴代の政権と比べて多いとか少ないとかということを私は承知をしておりませんが、今、割と国民の皆様に必要な情報をお伝えする方法も多様化してきているんじゃないかなと思います」高市総理はこのように話した上で