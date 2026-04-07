8日は全国的に天気が回復して、晴れる予想です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■8日の全国の天気8日(水)は北日本の日本海側で明け方まで雨や雪の降る所がありますが、日中は全国的に晴れる予想です。ほとんどの地域で、にわか雨もなく、絶好の洗濯日和かつお花見日和となりそうです。【花粉メモ】雨あがりで多くの方が気になるのは花粉かと思います。8日(水)は東北や関東甲信、東海、近畿、中国、四国で花粉が極めて