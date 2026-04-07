◆■日本人トップの全体5位に浮上 「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は終盤戦に突入。チャンピオンシップ争いが加熱するなか、上位進出を狙うクラブを支えるスコアラーの存在感も増している。 レバンガ北海道は、前節で琉球ゴールデンキングスに連敗を喫し、チャンピオンシップ出場圏から後退した。それでも、この2連戦では富永啓生が得点力を発揮。GAME1で24得点、GAME2では