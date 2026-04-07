本日の日経平均株価は、中東情勢の行方をにらみ伸び悩む展開となり、前日比15円高の5万3429円と小幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は20社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、上限11.32％の自社株買いを材料視されたサンエー [東証Ｐ]、3月既存店売上高2.4％