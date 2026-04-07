「楽天−日本ハム」（７日、楽天モバイル最強パーク）前回登板でノーヒットノーランを達成した日本ハム・細野が５回８６球を投げ、７安打５奪三振３失点で降板した。初回２死から辰巳に左前打を浴びて今季初安打を許したが、二、三回は３人ずつで片付けた。しかし四回、二塁打と死球に守備のミスも絡んで１死二、三塁のピンチを招くと、黒川に２点適時二塁打を打たれ、先制点を許した。続く五回には１死二塁から中島に中