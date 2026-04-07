7日（火）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のフラーゴラッド鹿児島は、ミドルブロッカーの藤原幸一郎（25）、アウトサイドヒッターの坂元健人（26）、津田大地（29）オポジットの石井歩人（22）、リベロの前田涼佑（26）、セッターの小野宙（27）、森井泉峻介（24）の現役引退を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズンのVリーグ男子 西地区でレギュラ