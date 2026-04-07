7日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形がオポジットの若泉佳穂（26）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 若泉は福井県出身で、福井工業大学附属福井高校を卒業後、ブレス浜松に入団。その後、2025年にA山形に入団し、今季はSVリーグ女子で全44試合にベンチ入りを果たし、483得点をあげるなどチームの中心選手として活躍した。 若泉はクラ