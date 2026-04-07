「広島−巨人」（７日、マツダスタジアム）広島の先発・森下暢仁投手が七回途中６安打２失点で降板した。七回を投げきることはできなかったが、今季初勝利の権利を有してマウンドを降りた。初回と二回はいずれも走者を許すも、ともに併殺打でピンチの芽をつんだ。三回には３四球で２死満塁のピンチを背負ったが、佐々木を三邪飛に打ち取るとグラブを強くたたいて気合を表現した。打線は相手先発・ウィットリーに対して、四