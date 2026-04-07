国民民主党の玉木代表は7日、記者団に対し、自民党と立憲民主党が今年度予算案の採決を行う条件として合意したさらなる集中審議の開催について、「果たして実現できるのか」と疑問を呈した。自民党の磯崎参院国会対策委員長と立憲民主党の斎藤国会対策委員長は会談し、7日の参院予算委員会で予算案を採決する日程に合意した。そして、この合意を受け、2026年度予算は7日、参院予算委員会と参院本会議で可決され、成立した。会談後