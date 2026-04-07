サーバー機器関連企業「クリアースカイ」（京都市）の顧客は7日、高利回りが得られると勧誘されて投資したのに資金が戻ってこないと訴え、京都地裁に同社の破産を申し立てた。顧客の弁護団が京都市内で記者会見し「破産により財産を保全する必要がある」と説明した。申立人は31都道府県の205人の顧客で、計約28億円が戻ってきていないと主張。他にも多くの相談が寄せられているという。今後、詐欺や預託法違反の疑いで刑事告訴