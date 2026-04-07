ドライブ中に現れた巨大な炎。道路の真ん中で爆発音が響き渡ります。トルコで起きた車両火災の様子です。画面一番手前の車が渋滞で一時停止していたその時、突然炎が車を包み込み、瞬く間に燃え広がりました。助手席にいた男性は一目散に外へ避難。一歩遅れてドライバーの男性が出てきました。後ろに止まっていた車も、慌ててその場から離れていきます。すると、車からは爆発音が。現地のメディアによりますと、エンジン部分から突