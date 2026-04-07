3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。放送開始から1週間以上が経ったが、少し不穏な気配が……。「このドラマは、明治を生き抜いた2人の女性ナースを描いた物語です。日本で初めて正規訓練を受けた『トレインドナース』として活躍し、看護師という職業の地位向上に貢献した、実在の女性をモデルにしています。見上愛さんと上坂樹里さんのダブルヒロインとなったことでも注目されました。しかし、過去4作のNHK