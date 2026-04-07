Googleは、高度なAIツールと優れたカメラシステムを搭載した「Google Pixel 10a」の予約を2026年4月7日より開始し、4月14日より発売します。カラーはLavender、Berry、Fog、Obsidianの4色。 「Google Pixel 10a」 さらに、ヘラルボニーと共創した日本限定モデル「Isai Blue」の予約も同日より開始し、5月20日に発売します。 「Google Pixel 10a」（Isai Blue） 記事のポイント お手ごろな価格で人気のPixel Aシリ