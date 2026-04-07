幸田あかりが、3月31日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 幸田あかり©光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和 「週刊FLASH」3月31日発売号表紙©光文社/週刊FLASH タレント・幸田あかりが「FLASH」に登場。かつて「吉田あかり」の名前で活動し人気を博した彼女が、名前を変えて3年ぶりのグラビアに挑戦している。新たなスタートにふさわしい、かつてなくオトナの艶があふれる水着姿は必見だ。 幸田あかり