元乃木坂４６で女優の中村麗乃が７日、出演予定だった舞台「ぽっぷす？」（１６日〜２５日、東京・東京国際フォーラムホールＣほか）を降板することが、同舞台の公式サイトで発表された。同サイトは、「ルリコ役キャスト降板に関するお詫びとご案内」とのタイトルでニュースを更新。「舞台『ぽっぷす？』に出演を予定しておりましたルリコ役・中村麗乃さんにつきまして、体調不良が見られたため、病院で診察を受けたところ、