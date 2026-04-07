黒岩陽一調教師（４５）＝美浦＝は、阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（阪神競馬場・芝１６００メートル）にＧ１・２勝のアスコリピチェーノ（牝５歳、父ダイワメジャー）、ニュージーランドＴ・Ｇ２（中山競馬場・芝１６００メートル）に新馬戦から２連勝中のゴーラッキー（牡３歳、父キタサンブラック）と、１１日の重賞へ有力馬２頭を送り出す。アスコリピチェーノは今年初戦。前走のマイルＣＳは海外帰りの臨戦過程も響き７着に敗れた。「