◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（７日・横浜スタジアム）中日の金丸夢斗投手が、６回に代打を送られて降板した。５回を９２球、９安打４失点で、今季初白星はまたもやお預けとなった。初回に細川の適時打で先制点をもらうと、３回まで３安打無失点の立ち上がり。だが、１―０の４回だった。宮崎、山本に連打を浴びると、ヒュンメルの飛球が遊撃・村松と左翼・細川の間にポトリと落ちる不運で満塁に。ここで７番・蝦名に