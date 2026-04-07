◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（７日・甲子園）阪神の本拠地応援の風物詩である「ラッキーセブン」のジェット風船が本格的に帰ってきた。新型コロナウイルスの影響で２０年から中止となっていたが、この日の７回の攻撃前から再開。ファンは昨年のオープン戦や公式戦の実証実験で使用した専用ポンプ式の風船を膨らませ、なじみの音楽のリズムに合わせて発射。テレビ大阪の解説ブースに座っていた岡田彰布顧問、鳥谷敬氏も