寒くてお出かけが億劫だった季節も過ぎ、暖かい日差しに足取りも軽くなる春。コーデを春ムードにシフトするなら、足元にも軽やかなスニーカーを取り入れてみて。今回編集部が見つけたのは、【ユニクロ】から登場したクッション性のある「快適スニーカー」。履き心地とシャレ感を両立したスニーカーは、デイリーカジュアルで手放せなくなるかも。 足元からオシャレを底上げ