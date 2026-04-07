新学期が始まり子どもを通じて知り合ったママたちの顔は覚えているのに名前が出てこず、会話のたびに戸惑いながら過ごしていました。そんな中、思いきって行動したことで関係が変化した出来事を描いた筆者の経験です。 新学期、増えていく“知り合い” 新学期が始まると、子どもを通じて自然と知り合いが増えていきます。登下校、習い事や公園などで顔を合わせるうちに、なんとなく会釈を交わし、少しずつ会話も増えていくママ