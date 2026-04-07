男子プロゴルフツアーの今季開幕戦、東建ホームメイトカップは９日から４日間、三重・東建多度ＣＣ名古屋（７０９０ヤード、パー７１）で行われる。国内ツアー２勝で欧州ツアーを主戦場としている桂川有人（２７）＝国際スポーツ振興協会＝は７日、プロアマ戦で調整。先月に明らかになった国内女子ツアー１２勝の小祝さくら（２７）＝ニトリ＝との結婚について、初めて言及した。ゴールインは２４年のオフだったが、まだ同居に